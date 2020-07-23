РИАМО - 23 июл. Кондитерская фабрика «Победа» завершает реализацию инвестиционного проекта по расширению производства продукции, после которой мощности предприятия увеличатся в два раза, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В настоящее время мощность производства кондитерской фабрики «Победа» в Егорьевске составляет около 50 тысяч тонн шоколада и шоколадной продукции в год. После модернизации она вырастет как минимум в два раза до 100 тысяч тонн и более», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

В рамках проекта построят дополнительные производственные линии по изготовлению плиточного шоколада, шоколадных конфет, вафельных конфет, вафельных батончиков, сбивных конфет в шоколаде, желейных конфет и шоколадных масс.

«К концу текущего года дополнительно к 630 существующим появятся еще около 250 новых рабочих мест для жителей Подмосковья», - отметил Разин.

Первая производственная линия на фабрике в городском округе Егорьевск Московской области была запущена 20 лет назад и начала выпускать шоколадные конфеты. Затем в эксплуатацию было введено более 15 современных производственных линий на площади более 20 тысяч квадратных метров и ассортимент пополнился новыми продуктами.

В этом году в рамках благотворительной акции «Победа» передала тысячам сотрудников крупнейших российских клинических больниц партии шоколада, содержащего уникальный комплекс для укрепления иммунитета.