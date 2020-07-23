РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 июл. Школе №9 в Домодедове присвоили имя Героя Советского Союза Давыда Курыжова, соответствующее постановление губернатора Московской области опубликовано на сайте правительства Подмосковья.

«В целях увековечивания памяти Героя Советского Союза Давыда Константиновича Курыжова и на основании документов, представленных главой городского округа Домодедово, постановляю: присвоить имя Героя Советского Союза Д.К. Курыжова Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Домодедовской средней общеобразовательной школе №9», - говорится в тексте документа.

Давыд Курыжов был летчиком в годы Великой Отечественной войны. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм.

Курыжов жил в Домодедове и некоторое время работал диспетчером аэропорта Домодедово. Его именем в городе названа одна из улиц.