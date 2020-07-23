РИАМО - 23 июл. Следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина в поселке Нахабино городского округа Красногорск совершил хулиганские действия с газовым пистолетом, в результате чего пострадал ребенок, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Две женщины 21 июля с годовалым ребенком проводили время в лесополосе в поселке Нахабино. Там они повздорили с проходящей мимо парой, которые выгуливали собаку без намордника.

«В ходе ссоры молодой человек произвел распыление из газового пистолета в сторону одной из женщин, за которой находился ребенок. В результате девочка получила химический ожог груди, спины и шеи, после чего была госпитализирована в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

К настоящему времени следователями и криминалистами осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели. Устанавливаются личность и местонахождение мужчины, совершившего преступление.