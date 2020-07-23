РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 июл. Работы по замене трубопровода планируют завершить в поселке Красково подмосковных Люберец до 5 августа, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в поселке Красково проходят работы по замене магистрального трубопровода под Егорьевским шоссе.

«Мы продолжаем планово готовиться к осенне-зимнему периоду. В настоящий момент проходят работы по замене магистрального трубопровода под Егорьевским шоссе в Краскове. Это позволит значительно улучшить качество подачи горячего водоснабжения и отопления в осенне-зимний период. Полностью завершить работы планируется до 5 августа текущего года», – сказал Ружицкий.

Трубопровод обслуживает 8 жилых домов – это порядка 1,2 тысячи жителей, а также детский сад. Ремонт проводится силами АО «Люберецкая теплосеть».

По словам Ружицкого, для проведения работ применяется стальная труба в пенополиуретановой изоляции с увеличенной толщиной стенки до 10 миллиметров.

В целом подготовка округа к осенне-зимнему сезону составляет порядка 54%.