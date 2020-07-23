РИАМО - 23 июл. Взят под стражу подозреваемый в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин в столичном районе Южное Бутово, сообщила РИАМО в четверг старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, с 3 июля этого года по вечерам на территории района Южное Бутово мужчина нападал на женщин и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

«Причастность фигуранта к инкриминируемому деянию подтверждается материалами уголовного дела, а также допросами свидетелей, потерпевших и проведенными опознаниями нападавшего», - сказала Иванова.

Она также рассказала, что подозреваемый во время нахождения в изоляторе временного содержания симулировал психическое расстройство. Его доставили в больницу, но врачи не подтвердили ухудшение состояния здоровья подозреваемого. Поэтому его поместили под стражу.