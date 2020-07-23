РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. Жители микрорайонов Шепчинки, Кутузово, Бородино в подмосковном Подольске 25 июля могут пройти диспансеризацию и бесплатную экспресс-диагностику на коронавирус, сообщается в группе «Подольская городская клиническая больница №3» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители микрорайонов Шепчинки, Кутузово, Бородино, прикрепленные к ГБУЗ МО «Подольская городская клиническая больница №3»! Приглашаем вас в субботу, 25 июля, с 8:00 до 12:00 в поликлинику №3 на улице Литейной, 40. В этот день можно будет пройти полное обследование в рамках диспансеризации, а также бесплатную экспресс-диагностику на Covid-19», - говорится в сообщении.

При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.

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23 ИЮЛЯ

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Никаких карантинных мер с 15 числа или с других дат мы не планируем вводить. Будем смотреть по обстоятельствам и ситуации. На данный момент в Москве ситуация вполне спокойная

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