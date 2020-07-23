РИАМО (МЫТИЩИ) – 23 июл. Мобильный центр здоровья поликлиники №2 городской клинической больницы Мытищ осмотрит взрослое население сельских территорий муниципалитета в августе, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Выездные бригады центра здоровья поликлиники №2 МГКБ возобновили свою работу 7 июля. На август сформирован график выездов центра здоровья для проведения осмотра взрослого населения в сельской местности.

«28 июля состоится поездка в село Троицкое. 4 августа – в поселок Поведники, 11 августа – в деревню Новосельцево, 18 августа – в деревню Витенево, 25 августа – в село Марфино. В бригаду центра здоровья входят врачи: Сергей Лоиков, Александр Метлош, медбрат Сергей Жуйков и медсестра Елизавета Маркова», – говорится в сообщении.

По словам Лоикова, жители сел и деревень охотно посещают обследования, соблюдая при этом масочный режим.

Все, кто посетит мобильный центр здоровья, смогут измерить внутриглазное, артериальное давления, уровень глюкозы, холестерина, проверить функциональные способности сердечной мышцы. К врачам можно обратиться за консультацией и по другим заболеваниям. По итогам обследования состоится индивидуальное профилактическое консультирование.

Врачи центра здоровья проводят и профилактические беседы о вреде курения и ожирения.

«Для прохождения обследования при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования. Бригада центра здоровья выезжает на специализированном и сертифицированном автобусе «Здоровье», который оснащен оборудованием для организации выездных медосмотров», – отмечается в материале.