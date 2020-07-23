РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска на строительстве школы на 1,1 тысячи мест заармировали стены, колонны и перекрытия цокольного этажа, гидроизолировали и утеплили фундамент, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

«Активно ведется работа на объекте строительства школы на Армейском проезде, 5. Подрядчиком завершены работы нулевого цикла. В июне выполнили мероприятия по армированию и бетонированию стен, колонн и перекрытия цокольного этажа, работы по гидроизоляции и утеплению элементов фундамента», - говорится в сообщении.

Согласно разрешению на строительство, выданному министерством жилищной политики Московской области, возведение общеобразовательной школы на 1,1 тысячи мест на Армейском проезде планировалось завершить в марте 2021 года.