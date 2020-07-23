РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска начали подготовку к выносу инженерных сетей для строительства школы на 1100 мест на Флотском проезде, 9, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

«На строительной площадке общеобразовательной школы на 1100 мест на улице Флотский проезд, дом 9 продолжаются работы нулевого цикла. Идет подготовка к выполнению работ по выносу инженерных сетей с территории строительства. Учитывая, что новые инженерные сети будут проходить через территорию вблизи строительства, требуется тщательная проработка графика производства работ», - говорится в сообщении.

Также генеральный подрядчик продолжает работы по устройству стен подвала. После прокладки инженерных сетей территорию благоустроят. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Согласно разрешению на строительство, выданному министерством жилищной политики Московской области, строительство общеобразовательной школы на 1,1 тысячи мест на Флотском проезде, 9 планировалось завершить в декабре 2020 года.