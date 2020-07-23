РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 июл. В Домодедове 31 июля проведут комплексную проверку систем оповещения населения, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«31 июля с 11:00 до 13:00 будет проведена комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Московской области и комплексной системы экстренного оповещения населения Московской области», - говорится в сообщении.

В ходе проверки произведут включение электросирен в режимах непрерывного звучания и изменяющейся тональности.