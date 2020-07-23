РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 июл. За первый квартал нынешнего года в экономику подмосковного Красногорска привлекли 5,5 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Объем внебюджетных инвестиций, привлеченных в экономику округа за I квартал 2020 года, – 5,5 миллиарда рублей. Один из крупнейших инвестпроектов, реализованных в этом году в Красногорске – The Outlet Moscow. На площади 25 тысяч квадратных метров здесь будут представлены более 100 известных международных брендов, планируемое количество новых рабочих мест – более 800», – говорится в сообщении.

На территории округа начато проектирование второй очереди Ильинской больницы.

«В этом году на покупку оборудования направлено почти полмиллиарда рублей. Благодаря действующим мерам поддержки компания сможет воспользоваться субсидиями на частичную компенсацию этих затрат», – отмечается в материале.

Кроме того, стартовало строительство второй очереди бизнес-парка «Гринвуд», что позволит привлечь порядка 10 миллиардов частных инвестиций и создать 4 тысячи новых рабочих мест.

В компании «Фирма Здоровье» обновлено оборудование, расширен ассортимент продукции.

«Инвесторы, приходящие в Подмосковье, могут рассчитывать на меры федеральной и региональной поддержки, среди них – компенсация затрат на создание инфраструктуры, предоставление земельных участков по льготной цене», – добавляется в сообщении.

Красногорские предприниматели могут обратиться за помощью в единый колл-центр для предпринимателей Подмосковья по короткому номеру: 0150 или на электронную почту: 0150@mosreg.ru.

В округе работает штаб поддержки предпринимателей. Телефон: 8(495)540-54-97. Также поддержку бизнесу готовы оказать в Красногорской торгово-промышленной палате, адрес электронной почты: nfo@krascci.ru, Telegram-канал: https://t.me/ktppmo.