РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 июл. Депутат Московской областной думы Вячеслав Крымов и руководитель управляющей компании «Домодедово-Жилсервис» Татьяна Овчинникова проверили качество услуг, предоставляемых региональным оператором по вывозу мусора в Домодедове, сообщается в группе «Единая Россия Домодедово» в соцсети «ВКонтакте».

Осмотр площадок прошел на территории Центрального административного округа.

«Руководство регионального оператора должно проанализировать свою работу и учесть все ошибки, а также активнее работать с администрацией городского округа. Важно сохранять чистоту и порядок в своем окружении, чтобы потом не страдать от негативных последствий. Своевременная уборка мусора и его вывоз на утилизацию обеспечивает жителей чистым воздухом и здоровой атмосферой вокруг нас», - сказал Крымов.

Функцию сбора, вывоза, обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов в городском округе Домодедово осуществляет ООО «Каширский региональный оператор». В администрацию городского округа Домодедово поступает много жалоб на работу регионального оператора, также жители округа активно обсуждают представляемые услуги в социальных сетях.