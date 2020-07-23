РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В микрорайоне Кутузовоо подмосковного Подольска начали устройство наружных инженерных сетей и благоустройство территории пристройки на 300 мест к школе №13 на улице Бородинская, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

«Продолжается реконструкция со строительством пристройки на 300 мест к школе №13 на улице Бородинская, 20. В июне выполнили монолитные работы, завершили устройство стен и перекрытия первого этажа. На сегодняшний день продолжаются работы по устройству наружных инженерных сетей и благоустройство территории», - говорится в сообщении.

На объекте начали работы по частичному переустройству и переоборудованию существующей школы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год. Стоит задача создать общешкольный комплекс, состоящий из здания школы и пристройки на 300 мест, объединенных общей территорией.

В настоящее время в соответствии с государственной программой «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в Подольске ведется строительство трех школ: двух на 1100 мест в микрорайоне Кузнечики, одной на 1100 мест и пристройке на 300 мест к школе №13 в микрорайоне Кутузово.