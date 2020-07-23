РИАМО – 23 июл. Вечером в четверг в Москве ожидаются пробки до 7-8 баллов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сегодня вечером на дорогах возможно будет сложно, если пойдет дождь», – отмечается в материале.

Затруднения дорожного движения могут возникнуть из-за проведения дорожных работ на Третьем транспортном кольце, в Шереметьевском тоннеле в обоих направлениях; на 39-м километре внутренней стороны МКАД; на ТТК – на Киевском путепроводе в обоих направлениях; на 68-м километре МКАД; при следовании по Волоколамскому шоссе; на проспекте Мира; на Большом Каменном мосту; а также на 8-м километре МКАД.

Наиболее «глухими» заторами водителей встретят Волгоградский проспект, Щелковское шоссе, проспект Мира, Ленинградское шоссе от Химок, Волоколамское шоссе и Рязанский проспект.