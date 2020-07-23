РИАМО - 23 июл. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в строении на территории Раменского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«В 14:53 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Раменский городской округ, деревня Кузнецово», – уточняется в сообщении.

В 15:25 пожарные локализовали возгорание на площади 50 квадратных метров. В 15:39 было локализовано открытое горение.

В 16:12 пожар окончательно потушили. Для борьбы с огнем в деревне Кузнецово привлекались 16 спасателей и 4 единицы техники.