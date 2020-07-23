РИАМО - 23 июл. В июле В московском регионе, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Мурманской и Амурской областях зафиксированы случаи нарушения общественного порядка иностранными гражданами, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В некоторых эпизодах правонарушители повреждали имущество предприятия, на котором трудились, похищали товарно-материальные ценности, наносили телесные повреждения сотрудникам. Анализ причин возникновения конфликтных ситуаций говорит о том, что большинство из них касается взаимоотношений работника с работодателями, организации условий и оплаты труда при исполнении договорных обязательств», - говорится в сообщении.

По указанным событиям возбуждены уголовные дела по статьям 212 УК РФ «Массовые беспорядки», 213 УК РФ «Хулиганство». Восемь человек уже заключены под стражу по подозрению в совершении преступления, трое задержаны.

Также было составлено 39 протоколов об административных правонарушениях, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград».

МВД России направлены обращения в дипломатические представительства государств – участников СНГ о разъяснении среди своих соотечественников, временно пребывающих или проживающих в РФ, о недопустимости противоправных действий.

Вместе с тем, подразделения МВД России в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами контролируют оперативную обстановку во всех регионах страны. За шесть месяцев 2020 года противоправных деяний, совершенных иностранными гражданами, зарегистрировано на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.