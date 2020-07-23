РИАМО - 23 июл. Проект благоустройства территории Гребного канала планируется подготовить в 2021 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы разрабатываем концепцию развития Гребного канала и территории вокруг. Есть часть территории, которая уже благоустроена, но значительная часть, конечно, требует внимания. Концепция благоустройства разрабатывается с местными депутатами, жителями. Надеюсь, что эту работу завершим в начале следующего года», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что проект благоустройства поможет решить все имущественные споры с компаниями.