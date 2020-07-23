РИАМО - 23 июл. Ситуация с коронавирусом в столице за две недели не ухудшилась, а улучшилась, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва уже прошла свои пороги. Можно сказать, что за последние две недели в Москве ситуация не ухудшилась, она улучшилась. Примерно на четверть уменьшилось число коронавирусных пневмоний, что является одним из главных показателей», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, количество тяжелобольных, которым необходим аппарат искусственной вентиляции легких, сократилось на 20%.

За последние сутки в столице выявили 608 новых случаев инфицирования. Всего с начала пандемии в Москве выявили 235 971 случай заражения, 173 392 человека выздоровели, 4 364 – скончались.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 ИЮЛЯ

- Власти Москвы не планируют снова вводить ограничения из‑за коронавируса

Никаких карантинных мер с 15 числа или с других дат мы не планируем вводить. Будем смотреть по обстоятельствам и ситуации. На данный момент в Москве ситуация вполне спокойная

- На создание вакцины от коронавируса у российских ученых ушло две недели. Метод основан на работах по созданию вакцины против вируса Эболы.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 848 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 145 случев заражения. В Москве - 608 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4364 человек.