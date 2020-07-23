РИАМО – 23 июл. Президент России Владимир Путин пошутил после слов председателя правления, генерального директора «Газпром нефти» Александра Дюкова, который по ошибке назвал не ту сумму инвестиций, сообщает РИА Новости.

Глава государства, произнося речь на открытии комплекса, сказал, что проект обойдется в 350 миллиардов рублей. Эту сумму планируют вложить до 2025 года. Затем начал выступление Дюков, который рассказал, что объем инвестиций – 250 миллиардов рублей. Глава «Газпром нефти» тут же исправил свою ошибку.

«Извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не от того, что я сказал 350 миллиардов, решили добавить сразу сотенку, нет?» — сказал Путин.

На этот вопрос Дюков ответил, что в проект уже вложили 215 миллиардов рублей.