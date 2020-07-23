В предстоящий уикенд жителей столицы ждет масса интересных мероприятий. В рамках проекта Live & Drive выступят Дима Билан, Елка, Artik & Asti, Ани Лорак, Николай Басков и многие другие. Для поклонников электронной музыки в формате онлайн пройдет фестиваль Tomorrowland, в котором примут участие Кэти Пэрри, Армин ван Бюрен, Робин Шульц и диджей Тиесто. Театралы смогут посмотреть оригинальную постановку по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» и онлайн-киберспектакль об отношениях после пандемии. Также в виртуальном пространстве в эти выходные проведут марафон, посвященный Джоан Роулинг, и покажут трансляцию чемпионата по самолетному спорту. Ну а те, кому наскучило сидеть дома, смогут принять участие в съемках известного стендап-шоу.

Швейцария или Звенигород: угадай, где расположены подмосковные Альпы и Версаль>>

Стэндап-шоу «Мужчины, без обид!»

сайт ресторана Stage

Где: пер. 4-й Добрынинский, д. 8, Stage

Когда: 24 июля в 20:00

Стоимость: от 880 рублей

Насладиться женским юмором можно в пятницу, 24 июля. На одной сцене в ресторане Stage соберутся резиденты «Стендап клуба № 1», программы «Стендап Андеграунд», а также участницы проектов «Прожарка» и «Открытый микрофон»: Ярослава Тринадцатко, Вера Котельникова, Наташа Судьина и Алина Проскура. Самый веселый столик получит подарок от ведущего.

Отдых на природе по‑новому: 7 модных глэмпингов Подмосковья>>

Концерт Niletto

сайт Gypsy Bar

Где: Болотная наб., д. 3, стр. 1, Gipsy

Когда: 24 июля в 23:00

Стоимость: от 2 тысяч рублей

Niletto покорил музыкальные чарты в конце 2019 года своим суперхитом «Любимка». Харизматичный певец завоевал любовь фанатов благодаря своему яркому образу, эффектным танцам и зажигательным трекам. Послушать любимые песни и набирающие популярность новые композиции можно в клубе Gipsy в пятницу, 24 июля.

Какие музеи открыты для посещения в Подмосковье летом‑2020>>

Онлайн-киберспектакль «Брак»

сайт фестиваля «Точка доступа»

Где: в Zoom

Когда: 24 июля в 23:00

Стоимость: 500 рублей

Драматург Ася Волошина и режиссер Семен Александровский пытаются осмыслить события последних месяцев и заглянуть в будущее. Действие киберспектакля «Брак» переносит зрителя в 2035 год, где все еще слышны отголоски пандемии. Главные герои постановки – семейная пара, которая в честь годовщины проводит ностальгическое свидание в Zoom.

Трансляции спектакля также пройдет в Zoom. Ссылку на конференцию отправят на электронную почту после покупки билета. Организаторы обещают, что зрители окажутся в необычной роли.

Речные круизы из Москвы: 7 лучших маршрутов>>

Онлайн-марафон «Волшебные школы Джоан Роулинг»

Где: сайт Российской государственной детской библиотеки

Когда: 24, 25 июля

Стоимость: бесплатно

В Российской государственной детской библиотеке 24 и 25 июля пройдет литературный онлайн-марафон «Волшебные школы Джоан Роулинг» в честь юбилея писательницы, которой 31 июля 2020 года исполнится 55 лет. В программе: чтение книг, интересные мастер-классы и просмотр любимых фильмов о Гарри Поттере. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте библиотеки.

Сельский туризм в Подмосковье: 8 трендовых мест для отдыха летом 2020>>

Съемки в «Шоу историй»

сайт Стендап Клуба #1

Где: ул. Новый Арбат, д. 21, стр. 1, Stand-up Сlub №1

Когда: 25 июля в 13:00

Стоимость: бесплатно

«Шоу историй» – это комедийный YouTube-проект, запущенный командой «Стендап клуба № 1». В субботу, 25 июля, пройдут съемки очередного выпуска. Организаторы предлагают всем желающим поучаствовать в них в качестве зрителей и как бонус – вдоволь посмеяться над абсурдными, но смешными историями известных комиков. Чтобы попасть на шоу, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте https://standupclub.ru/.

Грибные места Подмосковья: что и где собирать летом‑2020>>

Онлайн-трансляция авиашоу

Где: страница проекта «Русские авиационные гонки» во «ВКонтакте»

Когда: 25 июля в 13:00

Стоимость: бесплатно

Чемпионат России по самолетному спорту в дисциплине «Авиагонки – Формула-1» состоится 25 июля на базе парка «Остров Дракино» в Серпухове. 12 профессиональных пилотов покажут свое мастерство в скоростном пилотировании самолетов на предельно малой высоте. В ходе соревнований участники выполнят трюки и сложные фигуры пилотажа. Пять типов модернизированных самолетов пролетят в 15 метрах над песчаным карьером со скоростью более 320 километров в час. Изюминка шоу – дымовые системы, которыми оснащены самолеты. Посмотреть онлайн-трансляцию шоу можно на странице проекта «Русские авиационные гонки» в социальной сети «ВКонтакте».

«Дома отвлекают кошка и телевизор» – фитнес‑тренеры о том, почему люди возвращаются в зал>>

Спектакль «преступление И наказание»

сайт Московского драматического театра «Событие»

Где: 4-й Сыромятнический пер., д. 3/5, стр. 4, Московский драматический театр «Событие»

Когда: 25 июля в 20:00

Сайт: https://teatrsobytie.ru/

Стоимость: от 600 рублей

На сцене Московского драматического театра «Событие» покажут изящный психоделический триллер по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Спектакль-исследование понравится и поклонникам творчества писателя, и тем, кто только знакомится с его произведениями.

«Страна, где никто не улыбается»: любители заграничного туризма о путешествиях по России>>

Концерт «Звезды «Русского радио»

сайт проекта Live&Drive

Где: парковка СК «Лужники»

Когда: 25 июля в 20:00

Сайт: https://livedrivemoscow.ru/

Стоимость: мото-билет – 3000 рублей, автомобильный билет на 4 человека – 9000 рублей

Финальный концерт в рамках проекта Live & Drive проведет популярная радиостанция «Русское радио». Послушать песни любимых исполнителей смогут автовладельцы и мотоциклисты в актуальном формате drive-in. Для гостей выступят Владимир Пресняков, Елка, Дима Билан, Ани Лорак, Николай Басков, Artik & Asti, группы «Градусы», «Земляне» и другие исполнители.

Мероприятие пройдет на открытой парковке спортивного комплекса «Лужники». Звук будет транслироваться через FM-приемники, как в автокинотеатрах. Для тех, у кого нет собственного транспорта, доступна специальная категория билетов «Ситимобил. Билет на 2 персоны в автомобиле» – в их стоимость входит такси, которое будет ждать на концертной площадке.

Онлайн-спектакль «АнтиВагнер» и встреча с автором

сайт Российской государственной библиотеки искусств

Где: YouTube-канал Российской государственной библиотеки искусств

Когда: 25 июля в 19:00

Стоимость: бесплатно

Во вторник, 21 июля, для просмотра на YouTube-канале Российской государственной библиотеки искусств стал доступен моноспектакль «АнтиВагнер», поставленный по пьесе Ольги Болычевой. Режиссер постановки – Елена Князева. В главной роли – Илья Рихтер. В субботу, 25 июля, в 19:00 заведующая отделом научной информации Л. В. Евдокимова проведет встречу с ее автором. Начнется мероприятие в 20:00 по московскому времени.

Где покататься на вейке и сапсерфе летом 2020: места и цены в Подмосковье>>

Фестиваль электронной музыки Tomorrowland

Где: онлайн на сайте фестиваля

Когда: 25 и 26 июля в 19:30

Стоимость: от 1030 рублей

Популярный фестиваль танцевальной электронной музыки Tomorrowland в этом году пройдет в онлайн-формате. Хедлайнером первого дня станет поп-звезда Кэти Пэрри, а второй день фестиваля пройдет под знаменем диджея Дэвида Гетты. Также здесь выступят Армин ван Бюрен, Алан Уокер, Робин Шульц, Феликс де Лат, Тиесто и многие другие исполнители электронной музыки. Начнется шоу в 19:30 по московскому времени. Приобрести билеты можно онлайн на сайте фестиваля.

Прощай, коронавирус: 7 постковидных подарков>>

Сеансы в автокинотеатрах

Где: автокинотеатры в Подмосковье

Когда: 24 – 26 июля

Стоимость: бесплатно

Наслаждаться просмотром фильмов на больших экранах пока можно на специализированных площадках. В пятницу, 24 июля, в подмосковных автокинотеатрах покажут драму «1+1» и мультфильм «Фиксики против кработов», в субботу – криминальную драму «Эскобар», комедию «Мадам» и боевик «Братство», а в воскресенье зрители смогут увидеть мелодраму «Счастье в конверте» и фантастический триллер «Аванпост». Сеансы начинаются в 21:45. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте «Яндекс. Афиша».

Как работают автокинотеатры в Московском регионе>>

Лекция «Дональд Дак и история основания Дакбурга»

Где: на сайте Российской государственной библиотеки для молодежи

Когда: 26 июля

Стоимость: бесплатно

В воскресенье, 26 июля, продет мероприятие для малышей и фанатов голливудской анимации. Сотрудник Центра рисованных историй РГБМ Юлия Канунникова в формате лекции расскажет о главном конкуренте Микки Мауса – утенке Дональде Даке. Слушатели узнают каким образом самовлюбленный и взбалмошный персонаж добился зрительского признания и как ему удалось сформировать собственную вселенную. Лекция будет доступна по ссылке.

«Без TikTok сошла бы с ума»: как популярная соцсеть стала отдушиной в пандемию>>