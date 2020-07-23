В предстоящий уикенд жителей столицы ждет масса интересных мероприятий. В рамках проекта Live & Drive выступят Дима Билан, Елка, Artik & Asti, Ани Лорак, Николай Басков и многие другие. Для поклонников электронной музыки в формате онлайн пройдет фестиваль Tomorrowland, в котором примут участие Кэти Пэрри, Армин ван Бюрен, Робин Шульц и диджей Тиесто. Театралы смогут посмотреть оригинальную постановку по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» и онлайн-киберспектакль об отношениях после пандемии. Также в виртуальном пространстве в эти выходные проведут марафон, посвященный Джоан Роулинг, и покажут трансляцию чемпионата по самолетному спорту. Ну а те, кому наскучило сидеть дома, смогут принять участие в съемках известного стендап-шоу.
Швейцария или Звенигород: угадай, где расположены подмосковные Альпы и Версаль>>
Стэндап-шоу «Мужчины, без обид!»
Где: пер. 4-й Добрынинский, д. 8, Stage
Когда: 24 июля в 20:00
Стоимость: от 880 рублей
Насладиться женским юмором можно в пятницу, 24 июля. На одной сцене в ресторане Stage соберутся резиденты «Стендап клуба № 1», программы «Стендап Андеграунд», а также участницы проектов «Прожарка» и «Открытый микрофон»: Ярослава Тринадцатко, Вера Котельникова, Наташа Судьина и Алина Проскура. Самый веселый столик получит подарок от ведущего.
Отдых на природе по‑новому: 7 модных глэмпингов Подмосковья>>
Концерт Niletto
Где: Болотная наб., д. 3, стр. 1, Gipsy
Когда: 24 июля в 23:00
Стоимость: от 2 тысяч рублей
Niletto покорил музыкальные чарты в конце 2019 года своим суперхитом «Любимка». Харизматичный певец завоевал любовь фанатов благодаря своему яркому образу, эффектным танцам и зажигательным трекам. Послушать любимые песни и набирающие популярность новые композиции можно в клубе Gipsy в пятницу, 24 июля.
Какие музеи открыты для посещения в Подмосковье летом‑2020>>
Онлайн-киберспектакль «Брак»
Где: в Zoom
Когда: 24 июля в 23:00
Стоимость: 500 рублей
Драматург Ася Волошина и режиссер Семен Александровский пытаются осмыслить события последних месяцев и заглянуть в будущее. Действие киберспектакля «Брак» переносит зрителя в 2035 год, где все еще слышны отголоски пандемии. Главные герои постановки – семейная пара, которая в честь годовщины проводит ностальгическое свидание в Zoom.
Трансляции спектакля также пройдет в Zoom. Ссылку на конференцию отправят на электронную почту после покупки билета. Организаторы обещают, что зрители окажутся в необычной роли.
Речные круизы из Москвы: 7 лучших маршрутов>>
Онлайн-марафон «Волшебные школы Джоан Роулинг»
Где: сайт Российской государственной детской библиотеки
Когда: 24, 25 июля
Стоимость: бесплатно
В Российской государственной детской библиотеке 24 и 25 июля пройдет литературный онлайн-марафон «Волшебные школы Джоан Роулинг» в честь юбилея писательницы, которой 31 июля 2020 года исполнится 55 лет. В программе: чтение книг, интересные мастер-классы и просмотр любимых фильмов о Гарри Поттере. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте библиотеки.
Сельский туризм в Подмосковье: 8 трендовых мест для отдыха летом 2020>>
Съемки в «Шоу историй»
Где: ул. Новый Арбат, д. 21, стр. 1, Stand-up Сlub №1
Когда: 25 июля в 13:00
Стоимость: бесплатно
«Шоу историй» – это комедийный YouTube-проект, запущенный командой «Стендап клуба № 1». В субботу, 25 июля, пройдут съемки очередного выпуска. Организаторы предлагают всем желающим поучаствовать в них в качестве зрителей и как бонус – вдоволь посмеяться над абсурдными, но смешными историями известных комиков. Чтобы попасть на шоу, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте https://standupclub.ru/.
Грибные места Подмосковья: что и где собирать летом‑2020>>
Онлайн-трансляция авиашоу
Где: страница проекта «Русские авиационные гонки» во «ВКонтакте»
Когда: 25 июля в 13:00
Стоимость: бесплатно
Чемпионат России по самолетному спорту в дисциплине «Авиагонки – Формула-1» состоится 25 июля на базе парка «Остров Дракино» в Серпухове. 12 профессиональных пилотов покажут свое мастерство в скоростном пилотировании самолетов на предельно малой высоте. В ходе соревнований участники выполнят трюки и сложные фигуры пилотажа. Пять типов модернизированных самолетов пролетят в 15 метрах над песчаным карьером со скоростью более 320 километров в час. Изюминка шоу – дымовые системы, которыми оснащены самолеты. Посмотреть онлайн-трансляцию шоу можно на странице проекта «Русские авиационные гонки» в социальной сети «ВКонтакте».
«Дома отвлекают кошка и телевизор» – фитнес‑тренеры о том, почему люди возвращаются в зал>>
Спектакль «преступление И наказание»
Где: 4-й Сыромятнический пер., д. 3/5, стр. 4, Московский драматический театр «Событие»
Когда: 25 июля в 20:00
Сайт: https://teatrsobytie.ru/
Стоимость: от 600 рублей
На сцене Московского драматического театра «Событие» покажут изящный психоделический триллер по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Спектакль-исследование понравится и поклонникам творчества писателя, и тем, кто только знакомится с его произведениями.
«Страна, где никто не улыбается»: любители заграничного туризма о путешествиях по России>>
Концерт «Звезды «Русского радио»
Где: парковка СК «Лужники»
Когда: 25 июля в 20:00
Сайт: https://livedrivemoscow.ru/
Стоимость: мото-билет – 3000 рублей, автомобильный билет на 4 человека – 9000 рублей
Финальный концерт в рамках проекта Live & Drive проведет популярная радиостанция «Русское радио». Послушать песни любимых исполнителей смогут автовладельцы и мотоциклисты в актуальном формате drive-in. Для гостей выступят Владимир Пресняков, Елка, Дима Билан, Ани Лорак, Николай Басков, Artik & Asti, группы «Градусы», «Земляне» и другие исполнители.
Мероприятие пройдет на открытой парковке спортивного комплекса «Лужники». Звук будет транслироваться через FM-приемники, как в автокинотеатрах. Для тех, у кого нет собственного транспорта, доступна специальная категория билетов «Ситимобил. Билет на 2 персоны в автомобиле» – в их стоимость входит такси, которое будет ждать на концертной площадке.
Онлайн-спектакль «АнтиВагнер» и встреча с автором
Где: YouTube-канал Российской государственной библиотеки искусств
Когда: 25 июля в 19:00
Стоимость: бесплатно
Во вторник, 21 июля, для просмотра на YouTube-канале Российской государственной библиотеки искусств стал доступен моноспектакль «АнтиВагнер», поставленный по пьесе Ольги Болычевой. Режиссер постановки – Елена Князева. В главной роли – Илья Рихтер. В субботу, 25 июля, в 19:00 заведующая отделом научной информации Л. В. Евдокимова проведет встречу с ее автором. Начнется мероприятие в 20:00 по московскому времени.
Где покататься на вейке и сапсерфе летом 2020: места и цены в Подмосковье>>
Фестиваль электронной музыки Tomorrowland
Где: онлайн на сайте фестиваля
Когда: 25 и 26 июля в 19:30
Стоимость: от 1030 рублей
Популярный фестиваль танцевальной электронной музыки Tomorrowland в этом году пройдет в онлайн-формате. Хедлайнером первого дня станет поп-звезда Кэти Пэрри, а второй день фестиваля пройдет под знаменем диджея Дэвида Гетты. Также здесь выступят Армин ван Бюрен, Алан Уокер, Робин Шульц, Феликс де Лат, Тиесто и многие другие исполнители электронной музыки. Начнется шоу в 19:30 по московскому времени. Приобрести билеты можно онлайн на сайте фестиваля.
Прощай, коронавирус: 7 постковидных подарков>>
Сеансы в автокинотеатрах
Где: автокинотеатры в Подмосковье
Когда: 24 – 26 июля
Стоимость: бесплатно
Наслаждаться просмотром фильмов на больших экранах пока можно на специализированных площадках. В пятницу, 24 июля, в подмосковных автокинотеатрах покажут драму «1+1» и мультфильм «Фиксики против кработов», в субботу – криминальную драму «Эскобар», комедию «Мадам» и боевик «Братство», а в воскресенье зрители смогут увидеть мелодраму «Счастье в конверте» и фантастический триллер «Аванпост». Сеансы начинаются в 21:45. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте «Яндекс. Афиша».
Как работают автокинотеатры в Московском регионе>>
Лекция «Дональд Дак и история основания Дакбурга»
Где: на сайте Российской государственной библиотеки для молодежи
Когда: 26 июля
Стоимость: бесплатно
В воскресенье, 26 июля, продет мероприятие для малышей и фанатов голливудской анимации. Сотрудник Центра рисованных историй РГБМ Юлия Канунникова в формате лекции расскажет о главном конкуренте Микки Мауса – утенке Дональде Даке. Слушатели узнают каким образом самовлюбленный и взбалмошный персонаж добился зрительского признания и как ему удалось сформировать собственную вселенную. Лекция будет доступна по ссылке.
«Без TikTok сошла бы с ума»: как популярная соцсеть стала отдушиной в пандемию>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии