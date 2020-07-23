РИАМО - 23 июл. Почти 50 тысяч жителей Москвы записалось на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию, более 20 тысяч человек уже сдали анализ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Около 50 тысяч на сегодняшний день записалось (на тестирование – ред.), около 20 тысяч воспользовались. Я бы не сказал, что это ажиотажный какой-то спрос, но, тем не менее, записи идут. Москвичи интересуются этой услугой, она, конечно, очень важная, хотя бы для самоуспокоения», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
В столичных поликлиниках ПЦР-тестирование проводят свыше 400 медсестер, данное исследование проводится только по предварительной записи.
Пункты тестирования работают для взрослых пациентов с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 13:00. Детей принимают с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:30, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 14:30.
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23 ИЮЛЯ
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