РИАМО - 23 июл. Почти 50 тысяч жителей Москвы записалось на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию, более 20 тысяч человек уже сдали анализ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Около 50 тысяч на сегодняшний день записалось (на тестирование – ред.), около 20 тысяч воспользовались. Я бы не сказал, что это ажиотажный какой-то спрос, но, тем не менее, записи идут. Москвичи интересуются этой услугой, она, конечно, очень важная, хотя бы для самоуспокоения», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

В столичных поликлиниках ПЦР-тестирование проводят свыше 400 медсестер, данное исследование проводится только по предварительной записи.

Пункты тестирования работают для взрослых пациентов с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 13:00. Детей принимают с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:30, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 14:30.

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23 ИЮЛЯ

- Власти Москвы не планируют снова вводить ограничения из‑за коронавируса

Никаких карантинных мер с 15 числа или с других дат мы не планируем вводить. Будем смотреть по обстоятельствам и ситуации. На данный момент в Москве ситуация вполне спокойная

- На создание вакцины от коронавируса у российских ученых ушло две недели. Метод основан на работах по созданию вакцины против вируса Эболы.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 848 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 145 случев заражения. В Москве - 608 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4364 человек.