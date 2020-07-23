РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В подмосковном Подольске в микрорайоне Кутузово завершили работы по армированию и бетонированию стен, колонн и перекрытия первого и четвертого этажа в строящейся школе на 1,1 тысячи мест на Бородинском бульваре, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

«На строительной площадке общеобразовательной школы на 1100 мест в Подольске на Бородинском бульваре, дом 9 выполнили работы по армированию и бетонированию стен, колонн и перекрытия первого и четвертого этажа. Сделали гидроизоляцию и утеплили элементы фундамента», - говорится в сообщении.

В настоящий момент сотрудники комитета по строительству и архитектуре совместно с генеральным подрядчиком ООО «Стройарсенал» и ресурсноснабжающей организацией АО «Мособлэнерго» прорабатывают вопрос выноса кабельных линий с пятна застройки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год.