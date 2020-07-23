РИАМО - 23 июл. Пожар произошел днем в четверг в здании, расположенном в деревне Кузнецово в Раменском городском округе, он был локализован за 32 минуты, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«В 14:53 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Раменское, деревня Кузнецово», – уточняется в сообщении.

Огонь распространился на площади в 50 квадратных метров. В 15:25 пожар удалось локализовать.

На месте происшествия работали 16 человек, использовав 4 единицы техники.