РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В Подольске полицейские и общественники провели акцию «Гражданский мониторинг», по итогам которой высокого оценили работу отдела по по вопросам миграции, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» председатель общественного совета при УМВД России по Подольску Вячеслав Попов совместно с членом Общественного совета при УМВД Сергеем Лукьяновым посетили отдел по вопросам миграции. Участники акции оценили полноту наполнения информационных стендов и пообщались с гражданами, рассказав о госусуслугах, предоставляемых отделом по вопросам миграции, в том числе в электронном виде, а также о преимуществах использования портала gosuslugi.ru.

«В ходе беседы начальник отдела по вопросам миграции, подполковник полиции Константин Павлов и общественники запланировали организацию ряда совместных мероприятий, а также уделили особое внимание вопросу исполнения миграционного законодательства РФ в части реализации концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы. Общественники высоко оценили работу отдела по вопросам миграции и поблагодарили полицейских за оказанное внимание», - говорится в сообщении.

Цель акции – укрепление доверия между гражданами и органами внутренних дел, реализация полномочий по осуществлению общественного контроля за деятельностью полиции.