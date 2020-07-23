РИАМО - 23 июл. Президент России Владимир Путин дал команду по видеоконференцсвязи на ввод в эксплуатацию нового высокотехнологичного комплекса переработки нефти «Евро+», построенного на Московском нефтеперерабатывающем заводе «Газпром нефти» в Капотне, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В церемонии открытия комплекса приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, министр энергетики России Александр Новак и председатель правления, генеральный директор компании «Газпром нефть» Александр Дюков.

«Комплексная модернизация Московского НПЗ началась в 2010 году, когда он вошел в состав холдинга «Газпром нефть», и рассчитана на период до 2025 года. Ее цель – достижение лучших стандартов эффективного производства и экологической безопасности», - говорится в сообщении.

Таким образом, на месте старого предприятия создадут современное производство. Одним из главных проектов модернизации Московского НПЗ стало строительство высокотехнологичного комплекса переработки нефти «Евро+».

Этот комплекс заменит пять морально устаревших установок (так называемое малое технологическое кольцо), которое было построено в 1960-х годах.

Строительство продолжалось чуть больше 3 лет. Это минимальные сроки для проектов такого уровня сложности. На объекте одновременно трудилось до 5 тысяч человек.

При проектировании и строительстве комплекса «Евро+» применяли наиболее передовые решения по организации первичных и вторичных процессов нефтепереработки.

Обеспечен высокий уровень автоматизации и цифровизации всех процессов, включая максимально эффективное и безопасное удаленное управление комплексом.

Контролировать работу комплекса можно в режиме реального времени – для этого создана единая цифровая 3D-модель «Евро+», с помощью которой доступ к инженерным данным можно получить за несколько секунд. Всего установлено 15 тысяч датчиков и контрольно-измерительных приборов (КИП).

Впервые в России построен единый комплекс нефтепереработки полного цикла – от подготовки сырой нефти до производства автомобильного бензина, дизельного топлива и авиакеросина.

В результате запуска «Евро+» Московский НПЗ на 11% сократит воздействие на атмосферный воздух с каждой тонны переработанной нефти и таким образом снизит нагрузку на окружающую среду.

При этом существенно возрастет объем производства – бензина на 15% (завод начнет производство бензина G-Drive 100), дизельного топлива (в том числе зимних сортов) на 40%. Завод сможет выпускать больше авиационного керосина.

Годовой объем переработки нефти на Московском НПЗ увеличится до 12 миллионов тонн, половину которого обеспечит новый комплекс «Евро+».