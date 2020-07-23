РИАМО - 23 июл. В столице не планируется ввод ограничительных меры из-за коронавирусной инфекции, но нужно быть осторожными и ждать вакцину, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Никаких карантинных мер с 15 числа или с других дат мы не планируем вводить. Будем смотреть по обстоятельствам и ситуации. На данный момент в Москве ситуация вполне спокойная», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что коронавирус никуда не ушел и необходимо быть бдительными и ждать вакцину.

В мегаполисе поэтапно снимают ограничения, которые вводили из-за Covid-19.

На сегодняшний день в городе среднесуточный темп прироста новых случаев заболевания коронавирусом остается отрицательным.

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Текстовая трансляция

23 ИЮЛЯ

- Власти Москвы не планируют снова вводить ограничения из‑за коронавируса

Никаких карантинных мер с 15 числа или с других дат мы не планируем вводить. Будем смотреть по обстоятельствам и ситуации. На данный момент в Москве ситуация вполне спокойная

- На создание вакцины от коронавируса у российских ученых ушло две недели. Метод основан на работах по созданию вакцины против вируса Эболы.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 848 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 145 случев заражения. В Москве - 608 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4364 человек.