РИАМО - 23 июл. Продавец мясных изделий должен рассказать покупателю о фирменном наименовании своей организации, месте ее нахождения и режиме работы, информация должна быть размещена в удобном месте, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Если этой информации нет, то у такого продавца лучше продукцию не покупать», - говорится в сообщении.

Информацию должны предоставить даже в том случае, если изделиями торгуют с лотков или на ярмарках.

Мясные полуфабрикаты требуют специальных условий хранения. Их следует покупать только там, где есть холодильники, в том числе низкотемпературные.