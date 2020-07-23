РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 июл. Центральный аппарат Следственного комитета России проконтролирует ход проверки по информации о стрельбе из газового пистолета в ребенка в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении СК России.

Ранее появилась информация о том, что в Красногорске неизвестный мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо годовалому ребенку.

«По словам матери, она гуляла с дочерью, когда между ней и незнакомым мужчиной возник словесный конфликт. Затем мужчина дважды выстрелил из газового пистолета в женщину и ее ребенка», - говорится в сообщении.

Девочка была доставлена в детскую больницу с химическим ожогом груди, спины, шеи и руки, а также ожогом конъюнктивы I степени. В ГСУ СК России по Московской области зарегистрирована проверка по материалам СМИ.

«Ход проверки по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина поставлен на контроль в Центральном аппарате ведомства. В ходе проверки будут изучены все обстоятельства произошедшего, и дана соответствующая правовая оценка», - заключается в сообщении.