РИАМО - 23 июл. 86,5% аварий на дорогах столицы происходит из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения, сообщил в четверг РИАМО представитель пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Почти 90% аварий происходит из-за того, что водители нарушают правила дорожного движения. Одно из самых частых нарушений, которое чаще всего приводит к ДТП с пострадавшими и погибшими, – это превышение скорости», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что такую статистику привели на заседании Городской комиссии по безопасности дорожного движения.

Собеседник агентства добавил, что чаще всего аварии происходят на крупных магистралях, где некоторые водители могут разгоняться по прямой до скорости, которая намного выше установленной. Этим они подвергают опасности не только себя, но и других водителей.

На таких крупных магистралях, как МКАД, ТТК, Ленинградское шоссе, Кутузовский проспект, Варшавское шоссе и других, основным видом дорожно-транспортных происшествий считается столкновение.