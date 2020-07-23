РИАМО - 23 июл. В Московской области завершилась сдача Единого государственного экзамена по иностранным языкам, его устно и письменно сдавали более 8 тысяч выпускников, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

«В Московской области прошел второй, заключительный, день сдачи устной части ЕГЭ по иностранным языкам. Всего в экзамене приняли участие свыше 8 тысяч человек: более 6 тысяч выпускников – в первый день и порядка 2 тысяч – во второй. Экзамен прошел штатно», – сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

По ее словам, за два дня в ЕГЭ было задействовано 206 пунктов проведения экзаменов.

«Больше всего экзаменуемых сдавали английский язык, дальше по популярности идет французский, немецкий, испанский и китайский», – отметила министр.

Она добавила, что благодаря высокому уровню организации ЕГЭ по иностранным языкам в регионе прошел с соблюдением всех правил санитарной безопасности.

Результаты экзамена будут известны не позднее 2 августа.