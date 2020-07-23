РИАМО - 23 июл. Десяти участникам преступной группы, которая незаконно в столице организовала и проводила азартные игры, предъявлены обвинения, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

Следователи выяснили, что в 2019 году обвиняемые организовали группировку для проведения азартных игр вне игорной зоны с использованием компьютерного оборудования по четырем адресам.

«Противоправная деятельность организованной группы выявлена в результате спланированных следственных и оперативных мероприятий», – сказала Иванова.

Правоохранители провели 15 обысков, во время которых удалось найти вещественные доказательства, свидетельствующие о виновности подозреваемых. Фигурантов уголовного дела уже допросили, они признали свою вину.