РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июл. В Мытищинском управлении социальной защиты населения можно подать заявление на летний отдых детей, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

Управление продолжает принимать заявления на постановку в очередь детей из малоимущих семей для предоставления бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря в период школьных каникул в текущем году.

«Путевки предоставляются в детские оздоровительные лагеря детям в возрасте от 7 по 15 лет включительно, проживающим в малоимущих семьях, имеющим постоянное место жительства на территории городского округа Мытищи. Малоимущая семья – это семья, доход которой не превышает 13 115 рублей на человека в месяц. В составе семьи учитываются дети и их родители», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что заявление необходимо оформить через региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ), либо многофункциональный центр предоставления государственных услуг (МФЦ), либо обратиться в Мытищинское управление социальной защиты населения с предоставлением документов.

Из документов понадобиться паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий место жительства ребенка (выписка из домовой книги, единый жилищный документ или копия финансово-лицевого счета), сведения о доходах родителей за последние три месяца, предшествующие месяцу обращения.

«В доходы семьи включаются: все предусмотренные системой оплаты труда выплаты по месту работы родителей; все виды пенсий; денежные выплаты, предоставляемые в качестве мер социальной поддержки; стипендии; пособие по безработице, алименты, получаемые на несовершеннолетних детей», - отметил глава.

Адрес Мытищинского управления социальной защиты: Новомытищинский проспект, дом №82, корпус 7. Режим работы: с понедельника по воскресенье с 8:00 до 20:00. Телефон горячей линии управления: 8 (495) 502 70 80, электронная почта mit5036@mosreg.ru.