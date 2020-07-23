РИАМО - 23 июл. Народные контролеры из числа сторонников и членов партии «Единая Россия» провели проверку соблюдения правил торговли в магазинах подмосковного Реутова, критических нарушений не выявлено, сообщил в четверг глава городского округа Станислав Каторов.

«По моему поручению члены реутовского отделения партии «Единая Россия» провели мониторинг качества и свежести продуктов в магазинах известной торговой сети. Особое внимание «Народный контроль» уделил свежести представленных на полках товаров, наличию необходимых документов и сертификатов на них, правильности маркировки. Отрадно, что серьезных нарушений не выявлено. Это значит, что жители Реутова обеспечены качественными и безопасными товарами», - сказал Каторов.

Он отметил, что по результатам проверки было обнаружено несколько категорий товаров с истекшим или истекающим сроком годности: партия сухофруктов, несколько банок сметаны, хлебобулочная продукция. Все товары ненадлежащего качества в присутствии представителей «Народного контроля» были сняты с реализации и будут утилизированы в установленном порядке.

«Сегодня мы держим на особом контроле вопросы торговли, потребительского рынка и предоставления услуг. При этом во главе угла стоит контроль соблюдения прав потребителей, а значит, права каждого нашего жителя на качественные товары и услуги», - подчеркнул Каторов.