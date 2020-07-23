РИАМО - 23 июл. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного управления ФАС о внесении сведений в отношении ООО «Промдорстрой» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в ведомство обратились из администрации Балашиха с просьбой внести сведения в отношении ООО «Промдорстрой» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на выполнение работ по строительству пристройки к зданию школы №8 на 600 мест.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «Промдорстрой» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд, который отказ фирме в удовлетворении требования.