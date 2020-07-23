РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 июл. «Мособлгаз» на газопроводе низкого давления в деревне Никифорово Щелкова временно приостановит подачу газа в домовладения 28 июля с 9:00 до окончания ремонтных работ, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

«Просьба жителям перекрыть краны газовых приборов и обеспечить доступ работников филиала «Мособлгаз» в дома», - говорится в сообщении.

После окончания ремонтных работ на момент пуска газа нужно предоставить копию договора на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования и газопроводов.

По всем вопросам можно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (496) 567-58-01 и 8 (915) 000-11-92.