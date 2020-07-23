РИАМО - 23 июл. За полугодие 2020 года на территории Подмосковья зафиксировали 52 случая лабораторно подтвержденного диагноза «бешенство» среди диких и домашних животных в 21 муниципальном образовании, сообщается на сайте Роспотребнадзора по Московской области.

В большинстве случаев — 53,8% — заболевание выявили у лисиц, у собак — 25%, у кошек — 15,4%.

«Наибольшее количество случаев бешенства животных зарегистрировано в Серпухове, Орехово-Зуеве, Ступине и Домодедове. В очагах бешенства животных антирабическую помощь получило 58 человек, в том числе 13 человек — по поводу укусов и оцарапываний», — говорится в сообщении.

Показатель обращаемости населения по поводу укусов животными составил 211,2 на 100 тысяч населения, за медицинской помощью обратилось более 15 тысяч человек. По поводу травм, нанесенных дикими животными в медорганизации области обратилось 175 человек.

Бешенство — это крайне опасное инфекционное заболевание, которое передается другим животным и людям при тесном контакте со слюной инфицированных животных. После проникновения в организм вирус бешенства распространяется по нервным окончаниям, поражая практически всю нервную систему, что в конечном итоге приводит к смерти. Для лечения необходимо как можно скорее ввести пациенту вакцину.