РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. У СНТ «Зеленая зона» подмосковных Люберец не планируется изменять границы, сообщил замглавы администрации муниципалитета Андрей Сыров.

В четверг прошло совещание с участием членов СНТ «Зеленая зона» по проблемным вопросам. Члены СНТ отметили, что появился слух о присоединении дополнительных участков.

«Никакого изменения границ не планируется. Участки не будут присоединять», - сказал Сыров.

Сейчас прокуратура разбирается с легитимностью управления СНТ. Проводится работа ликвидационной комиссии.