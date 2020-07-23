РИАМО - 23 июл. На текущей неделе 25 июля будет единственным днем без осадков в Подмосковье и столице, а 26 июля уже ожидаются кратковременные дожди с грозами, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы центра погоды «Фобос».

По его словам, 24 июля погода будет облачная с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью в Москве - от плюс 10 до плюс 12 градусов, а в Московской области - от 8 до 13 градусов тепла. Днем в Москве будет от плюс 18 до плюс 20 градусов, а в Подмосковье - 16 до 21 градуса тепла.

«В субботу погода немного улучшится. Облаков станет меньше, и обойдется без дождей. В Москве столбик термометра ночью будет колебаться от плюс 9 до плюс 11, в Московской области ночью будет от плюс 7 до плюс 12. Днем же будет тепло. В Москве - от 21 до 23 градусов тепла, в Подмосковье - от 19 до 24 градусов тепла», - сказал собеседник агентства.

Кратковременные дожди с грозами ожидаются 26 июля. Ночью в Москве будет от плюс 11 до плюс 13 градусов, а днем - от 24 до 26 градусов тепла. Ночью в Московской области ожидается от плюс 9 до плюс 14 градусов, а днем - от 22 до 27 градусов тепла.

«За выходные может выпасть местами до 10 миллиметров осадков. Где-то дождей не будет вообще. Так что все в пределах нормы», - заключил собеседник агентства.