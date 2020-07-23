РИАМО - 23 июл. С начала апреля обсерваторы Подмосковья приняли свыше 10,3 тысячи человек, из них 8,7 тысячи уже вернулись домой после прохождения необходимых карантинных мер, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«За это время Минмособлимуществом организовано размещение наших соотечественников в 20 обсерваторах. Некоторые из них уже не принимают людей для обсервации, но на помощь приходят другие бизнесмены — владельцы частных гостиниц и санаториев, готовые разместить людей», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что благодаря владельцам отелей и их сотрудникам более 10 тысяч людей смогли в комфорте пройти необходимую изоляцию и вернуться к своим семьям.

Сейчас в обсерваторах региона находится порядка 1,6 тысячи человек.

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23 ИЮЛЯ

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