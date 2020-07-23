РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. В подмосковных Люберцах члены СНТ «Зеленая зона» попросили администрацию проверить соблюдение градостроительных норм, сообщил замглавы администрации муниципалитета Андрей Сыров.

В четверг прошло совещание с участием членов СНТ «Зеленая зона» по проблемным вопросам.

«В адрес администрации поступило обращение от инициативной группы жителей СНТ «Зеленая зона» с просьбой проверить соблюдение градостроительных норм на 25 участках. По закону, отступ от соседних участков должен быть не менее 3 метров, а этажей должно быть не больше трех», - сказал Сыров.

Он добавил, что на некоторых участках выявили данные нарушения, а также предоставление гостиничных услуг, что незаконно. Сыров уточнил, что возбуждается уголовное дело в отношении ликвидационной комиссии СНТ. Прокуратура разбирается в данном деле.

Также в рамках совещания обсудили ситуацию с огороженной жителями улицей, которую администрация считает самозахватом. Площадь участка составила 5,7 тысячи квадратных метров. По словам жителей, данная территория является неокашиваемой, неосвещенной, там четыре раза был пожар, собирались наркоманы.

Они предложили администрации отдать участок жителям, которые предоставили план благоустройства с детскими площадками и клумбами. Но администрация не давала разрешение, и жители решили сделать ограждение - по их территории идет закрытый забор, по муниципальной - сетчатый.

«Вам необходимо подать заявку через портал госуслуг. Жители должны собрать пакет документов , чтобы узаконить участок. Необходимо провести собрание собственников, предоставить протокол при подаче заявления», - заключил Сыров.