РИАМО - 23 июл. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева раскрыла свой секрет похудения, восстановить вес после самоизоляции ей помогло правильное питание, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Звезда призналась, что за время режима самоизоляции она набрала пару лишних килограммов, однако после снятия ограничений сразу начала следить за своим весом и фигурой», - говорится в сообщении.

В своем профиле в Instagram в разделе stories Ивлеева выложила видео, в котором раскрыла секрет похудения. Телеведущая пояснила, что в ее рацион при похудении вошли рыба и овощи.

Она также добавила, что иногда может нарушать рацион питания, съесть, например, картофельное пюре с котлетой.

«Но на самом деле я могла себе это позволить, потому что я-то уже скинула лишнее, и я похудела. <…> Если вы еще только в начале своего пути, то вам нельзя», — уточнила Ивлеева.

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