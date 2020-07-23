РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В Подольской городской клинической больнице на улице Кирова установят новую кислородную станцию, ее мощности хватит на всех больных учреждения, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Собственная кислородная станция появятся в Подольской городской клинической больнице на улице Кирова, 38. В настоящее время оформили договор безвозмездного пользования на земельный участок под размещение объекта. Строительство холодного криогенного газификатора предусмотрено госпрограммой Подмосковья. Ввод объекта планируется в 2020 году», - говорится в сообщении.

Мощности станции хватит на всех пациентов больницы.

Ее установят на открытом воздухе во дворе корпуса больницы, что позволит оперативно производить ее дозаправку жидким кислородом. Из газификатора жидкий кислород будет поступать в паропреобразователь, где будет переходить в газообразное состояние. Затем по системе коммуникаций поступать на каждый этаж больницы, это гарантирует бесперебойное обеспечение больных.