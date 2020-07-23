РИАМО - 23 июл. Проверка на продовольственных рынках Москвы и Истры позволила пресечь реализацию сыров, которые запрещено ввозить на территорию Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Сотрудники Юго-Западной транспортной прокуратуры, Северной транспортной прокуратуры и Московской областной таможни вместе с работниками управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям провели проверку на продовольственных рынках Москвы (ТРЦ «Домодедовский», Москворецкий рынок) и в Истре (ТЦ «Октябрьский») с 7 по 10 июля.

«В результате проверок выявлена и изъята из оборота молочная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации. Управлением были обнаружены реализуемые сыры (производства Германия, Нидерланды, Польша, Норвегия, Финляндия, Франция, Австрия и Италия) общим весом более 98,229 килограмма», – уточняется в сообщении.

После проверки запрещенные к ввозу в Россию продукты изъяли и уничтожили по правилам, установленным законодательством РФ. Молочная продукция была измельчена и утилизирована.