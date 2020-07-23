РИАМО - 23 июл. Для профилактики кишечных (энтеровирусных) инфекций в детских коллективах следует усилить контроль за питьевым режимом и питанием, а также обеспечить детей кипяченой (бутилированной) водой, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) – это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Коксаки, полиовирусами, ECHO и другими энтеровирусами. Вирус поражает лимфатические узлы, нервную систему, слизистые оболочки, органы пищеварительного тракта, сердце, глаза и мышечные ткани», - говорится в сообщении.

Профилактика ЭВИ позволяет снизить риск заражения болезнью и предотвращает тяжелые осложнения.

Для ранней диагностики и своевременной изоляции заболевших нужнопри приеме детей каждый день проводить медосмотры (с осмотром кожи, слизистой зева, с измерением температуры тела).

Кроме того, следует обеспечить коллектив достаточным количеством термометров и шпателей на каждого ребенка карантинной группы (класса, отряда).

«При появлении первых случаев заболевания карантинные мероприятия в детских коллективах проводятся в течении семи дней. В карантинную группу (класс, отряд) прекращается прием новых детей, перевод детей и персонала из группы в группу на период наблюдения», - добавляется в материале.

Если заболевание начало массово распространяться, то нужно запретить проведение организационных детских мероприятий.

Также в местах, где дети заболели ЭВИ следует проводить дезинфекцию, усилить режимы проветривания и кварцевания в группах, увеличить пребывание детей на свежем воздухе с выделением отдельной площадки для карантинной группы.