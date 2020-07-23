РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В подмосковном Подольске удалили хулиганские граффити с остановочного комплекса на площади Ленина и установили новые урны взамен поврежденных вандалами, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Собственники объектов торговли продолжают работу по благоустройству остановочных комплексов в Подольске. Так, на площади Ленина отмыли от граффити и объявлений остановку общественного транспорта с объектами торговли.

«Неизвестные разукрасили практически все стены краской из аэрозольных баллончиков. Удалить ее довольно сложно - чтобы очистить поверхность от всех «художеств», собственникам понадобилось более трех часов. Кроме того, привезли новые урны взамен поврежденных вандалами. В ближайшее время заменят поврежденные элементы фасада», - написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он призвал бережнее относиться к городским объектам и не портить то, что создается для комфорта горожан. Пестов также напомнил, что за несанкционированное размещение объявлений и граффити согласно статье 6.5 КоАП Московской области предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан до 2,5 тысячи рублей, на должностных лиц - до 10 тысяч рублей, на юридических лиц - до 30 тысяч рублей.

Сотрудники управления потребительского рынка администрации Подольска регулярно проводят мониторинг 52 остановок общественного транспорта с торговыми объектами, в том числе по вопросам благоустройства. Замечания направляют собственникам. Чаще всего - насчет помывки и покраски фасадов, удаления объявлений и граффити, уборке урн, покосу травы на прилегающей территории. Хотя остановки периодически очищают, надписи и объявления появляются вновь.