РИАМО - 23 июл. Со старта программы «Земский доктор» в Московской области в 2012 году в регион приняли на работу порядка 1,5 тысячи врачей и фельдшеров, теперь в программе отсутствует ограничение по возрасту принимаемых специалистов, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Врачам - участникам программы, которые приходят работать в сельскую местность региона, предоставляется единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей, фельдшерам — 500 тысяч рублей. Ранее принять участие в программе могли только специалисты до 50 лет, теперь данное ограничение снято.

«Несомненно, считаем, что это правильное решение. Это позволит нам делать ставку также и на более опытных врачей различных профилей. Любая возможность пригласить к себе больше профессионалов нами только приветствуется. К тому же, люди старшего возраста, как показывает практика, во многом больше своих молодых коллег готовы переезжать в сельскую местность», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Также в Подмосковье действует программа «Социальная ипотека». В 2017-2019 годы данной программой воспользовалось 720 человек. В 2019 году в Московской области сертификат предоставлен 160 медицинским работникам.

Для медиков администрациями муниципалитетов региона в 2015-2019 годах было выделено более 2,2 тысячи единиц жилой площади.