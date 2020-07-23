РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 июл. Свыше 550 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья планируют принять в образовательном центре «Созвездие» в подмосковном Красногорске с 1 сентября, сообщил директор центра Сергей Сюрин.

«На сегодняшний день у нас вместе с отделением профессионально-трудовой адаптации 489 обучающихся. С 1 сентября планируется принять свыше 550 обучающихся», - сказал Сюрин.

Он пояснил, что с нового учебного года появятся четыре новых класса и три группы профессионально-технического обучения.

Муниципальный образовательный центр «Созвездие» в Красногорске представляет собой учебное заведение, в котором производится работа с детьми, требующими медико-социального и психолого-педагогического сопровождения.