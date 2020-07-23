РИАМО - 23 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам июня текущего года занял четвертое место в рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров России, который составлен компанией «Медиалогия».

В первую пятерку вошли также Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Аксенов (Крым), Евгений Куйвашев (Свердловская область).

В минувшем месяце глава Подмосковья сообщил на своей странице в Instagram, что терапевты и педиатры начнут принимать население в поликлиниках Московской области с 15 июня. Данное сообщение широко цитировали различные СМИ.

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы российских регионов, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.