РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. В Центральном парке подмосковных Люберец 24 июля пройдет открытая тренировка по карате киокусинкай для детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В эту пятницу, 24 июля, в Центральном парке культуры и отдыха Люберец состоится открытая тренировка по киокусинкай карате. Она начнется в 19:00 возле фонтана», - говорится в сообщении.

К участию приглашаются дети в возрасте от 7 лет. Под руководством опытных тренеров Федерации киокусинкай карате городского округа Люберцы участники тренировки выполнят общеукрепляющую разминку и ознакомятся с ударными техниками.

Все желающие смогут получить консультацию у тренеров об обучающих программах в секциях киокусинкай карате городского округа.