РИАМО - 23 июл. Пожарные дежурного караула пожарно-спасательного поста 229-й пожарной части «Мособлпожспаса» в поселке Орешково городского округа Луховицы спасли ласточку, запутавшуюся в леске, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

К пожарным за помощью обратились дети, которые увидели во дворе жилого дома застрявшую птицу. С одного из балконов торчал запутанный клубок лески, который ветром снесло на крышу. Ласточка застряла в нем и не смогла выпутаться.

«Мы вместе с добровольным пожарным Сергеем Моисеевым забрались на крышу дома, перерезали леску и засунули клубок с ласточкой в сачок. Спустившись по двор, пожарные распутали клубок и освободили птицу», - сказал начальник дежурного караула Александр Кузнецов.

Ласточку отдали детям, которые выпустили ее на волю.